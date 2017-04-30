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بلغراد تستدعي السفير في باريس وتعلق الاتصالات السياسية

on April 30, 2017 0 Comment

استدعت صربيا رسمياً سفيرها في باريس، رايكو ريستيتش، “للتشاور” وجمّدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلغراد وباريس، مدة ثلاثة أشهر على الأقل، احتجاجاً على قرار القضاء الفرنسي، تسليمها رئيس حكومة كوسوفو السابق والقيادي في جيش تحرير كوسوفو “يو سي كاي” راموش هارادين ناجي، المتهم في بلغراد بارتكاب جرائم حرب، أثناء الحرب ضد صربيا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

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