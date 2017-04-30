بريطانيا: ماي تربط مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بالمحادثات حول التجارة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مقابلة تلفزيونية الأحد، إن المناقشات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مقابلة تلفزيونية الأحد، إن المناقشات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
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