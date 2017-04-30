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بريطانيا: ماي تربط مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بالمحادثات حول التجارة

on April 30, 2017 0 Comment

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مقابلة تلفزيونية الأحد، إن المناقشات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتم بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

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