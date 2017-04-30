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» العراق: داعش يعدم 14 من مسلحيه بتهمة “التخاذل”
العراق: داعش يعدم 14 من مسلحيه بتهمة “التخاذل”
on April 30, 2017
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كشف مسؤول عراقي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش أعدم 14 من مسلحي ما يعرف بـ”ولاية ديالى” في التنظيم بسبب “تخاذلهم” في معركة المطيبيجة، فيما أشار إلى أن التنظيم يعاني أزمة ثقة بين قياداته المحلية والأجنبية.
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