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العراق: داعش يعدم 14 من مسلحيه بتهمة “التخاذل”

on April 30, 2017 0 Comment

كشف مسؤول عراقي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش أعدم 14 من مسلحي ما يعرف بـ”ولاية ديالى” في التنظيم بسبب “تخاذلهم” في معركة المطيبيجة، فيما أشار إلى أن التنظيم يعاني أزمة ثقة بين قياداته المحلية والأجنبية.

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