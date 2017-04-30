السعودية: القتل تعزيزاً لمطلق النار على رجال الأمن في العوامية

أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الحكم بالقتل تعزيراً على رجل أطلق النار على رجال الأمن، وعلق أعلاماً سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.
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أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الحكم بالقتل تعزيراً على رجل أطلق النار على رجال الأمن، وعلق أعلاماً سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.
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