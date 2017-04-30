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السعودية: القتل تعزيزاً لمطلق النار على رجال الأمن في العوامية

on April 30, 2017 0 Comment

أصدرت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الحكم بالقتل تعزيراً على رجل أطلق النار على رجال الأمن، وعلق أعلاماً سوداء على أعمدة الإنارة ببلدة العوامية لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

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