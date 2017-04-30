السعودية: الداخلية تكشف تفاصيل خلية تفجير المسجد النبوي الشريف on April 30, 2017

كشفت وزارة الداخلية السعودية الأحد، تفاصيل جديدة، عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية في جدة، وبعد البيانين الصادرين عن الوزارة في 23 و 26 يناير(كانون الثاني) حول المداهمة التي استهدفت استراحتين لداعشيين تورطوا في التفجير الذي تعرض له محيط المسجد النبوي الشريف في يوليو(تموز) 2016.

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