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» السعودية: الداخلية تكشف تفاصيل خلية تفجير المسجد النبوي الشريف
السعودية: الداخلية تكشف تفاصيل خلية تفجير المسجد النبوي الشريف
on April 30, 2017
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كشفت وزارة الداخلية السعودية الأحد، تفاصيل جديدة، عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية في جدة، وبعد البيانين الصادرين عن الوزارة في 23 و 26 يناير(كانون الثاني) حول المداهمة التي استهدفت استراحتين لداعشيين تورطوا في التفجير الذي تعرض له محيط المسجد النبوي الشريف في يوليو(تموز) 2016.
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