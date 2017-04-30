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السعودية: الداخلية تكشف تفاصيل خلية تفجير المسجد النبوي الشريف

on April 30, 2017 0 Comment

كشفت وزارة الداخلية السعودية الأحد، تفاصيل جديدة، عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية في جدة، وبعد البيانين الصادرين عن الوزارة في 23 و 26 يناير(كانون الثاني) حول المداهمة التي استهدفت استراحتين لداعشيين تورطوا في التفجير الذي تعرض له محيط المسجد النبوي الشريف في يوليو(تموز) 2016.

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