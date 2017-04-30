الرئيسية » عاجل » الساعة 23:45 من تاريخ 29-4-2017 حصل حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام #حلبا نتج عنه 3 جرحى نقلوا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة

الساعة 23:45 من تاريخ 29-4-2017 حصل حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام #حلبا نتج عنه 3 جرحى نقلوا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة on April 30, 2017

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