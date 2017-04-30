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» الحسيني: المطلوب من المسيحيين المشاركة في السلطة وليس إختيار ممثليهم بأنفسهم
الحسيني: المطلوب من المسيحيين المشاركة في السلطة وليس إختيار ممثليهم بأنفسهم
on April 30, 2017
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الحسيني من الاسبوع في ساعة: المطلوب من المسيحيين المشاركة في السلطة وليس إختيار ممثليهم بأنفسهم!
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