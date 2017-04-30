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الحسيني: اذا انتهت مهلة نص قانون إنتخابي جديد، يمكن للحكومة ان تدعي للإنتخابات وفقا للقانون القائم

on April 30, 2017

الحسيني من الاسبوع في ساعة: اذا انتهت مهلة نص قانون إنتخابي جديد، يمكن للحكومة ان تدعي للإنتخابات وفقا للقانون القائم

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