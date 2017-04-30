البابا فرنسيس يدعو الى وقف اعمال العنف في فنزويلا on April 30, 2017

الفاتيكان: دعا البابا فرنسيس الاحد الى وقف اعمال العنف في فنزويلا والى ايجاد “حلول بالتفاوض” لأزمة “تنهك الناس”.

واعلن البابا امام 70 الف شخص اجتمعوا للمشاركة في صلاة التبشير الملائكي ظهر الاحد في ساحة القديس بطرس، ان “الاخبار المأساوية لا تتوقف حول الوضع في فنزويلا وتفاقم المواجهات التي اسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى والسجناء”.

واضاف البابا فرنسيس “مع مشاركتي آلام اقرباء الضحايا… اوجه نداء صادقا الى الحكومة والى كل مكونات المجتمع الفنزويلي لتجنب اي شكل من اشكال العنف في المستقبل”.

وطلب البابا ايضا “احترام حقوق الانسان والسعي الى حلول تفاوضية للأزمة الانسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخطيرة التي تنهك الناس”.

وفي الطائرة التي اعادته من مصر الى روما مساء السبت، اكد البابا استعداد الكرسي الرسولي للاضطلاع بدور “الوسيط” لمعالجة الازمة في فنزويلا، ولكن في اطار “شروط واضحة”، وهو ما يرفضه قسم من المعارضة.

وتدخل موجة التظاهرات المعادية للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الاثنين شهرها الثاني، واسفرت اعمال العنف الناجمة عن هذه التظاهرات عن حوالى ثلاثين قتيلا حتى الان.

وفي نهاية الشهر الاول من تحركاتها، دعت المعارضة الى تظاهرات جديدة في وسط كراكاس وفي كل انحاء البلاد الاثنين.

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