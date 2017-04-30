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اعتقال طاجيكي حاول إدخال متفجرات عبر مطار موسكو

on April 30, 2017 0 Comment

اعتقل الأمن الروسي شاباً طاجيكي الجنسية، بعد محاولته إدخال “عبوة مليئة بالبارود، والطلقات النارية، والكرات المعدنية إلى صالة خروج الركاب في مطار فنوكوفو” في العاصمة موسكو، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم، الأحد.

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