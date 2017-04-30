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#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 8 حوادث، قتيل و 16 جريح #كفانا_بقى on April 30, 2017

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