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» إيران: المعارضة تتهم الحرس الثوري باغتيال كريميان ورجل أعمال كويتي بأمر من خامنئي
إيران: المعارضة تتهم الحرس الثوري باغتيال كريميان ورجل أعمال كويتي بأمر من خامنئي
on April 30, 2017
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اتهمت المعارضة الإيرانية في الخارج الحرس الثوري الإيراني باغتيال المعارض والإعلامي الإيراني المقيم في تركيا، سعيد كريميان، وشريكه الكويتي رجل الأعمال محمد متعب الشلاحي، بمناسبة يوم الحرس الثوري في إيران، وبأمر مباشر من علي خامنئي.
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