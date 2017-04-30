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إيران: المعارضة تتهم الحرس الثوري باغتيال كريميان ورجل أعمال كويتي بأمر من خامنئي

on April 30, 2017 0 Comment

اتهمت المعارضة الإيرانية في الخارج الحرس الثوري الإيراني باغتيال المعارض والإعلامي الإيراني المقيم في تركيا، سعيد كريميان، وشريكه الكويتي رجل الأعمال محمد متعب الشلاحي، بمناسبة يوم الحرس الثوري في إيران، وبأمر مباشر من علي خامنئي.

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