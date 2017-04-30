إقالة وزيري المال والتربية التونسيين on April 30, 2017

تونس: أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الأحد وزيري المال والتربية من مهمّاتهما، وفق ما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ الشاهد “قرر إعفاء لمياء الزريبي وزيرة المالية من مهامها، وقرر إعفاء وزير التربية ناجي جلول من مهامه”، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية. وكانت الزريبي في الآونة الأخيرة في صلب جدل بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، بينما كانت إقالة جلول مطلباً ملحّاً من جانب أحد الاتحادات منذ أشهر عدّة.

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