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» ألمانيا: مصرع طالبة مصرية دهساً على يد سائق عنصري
ألمانيا: مصرع طالبة مصرية دهساً على يد سائق عنصري
on April 30, 2017
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لقيت الطالبة المصرية في ألمانيا شادن محمد الجوهري، مصرعها بعد دهسها قرب محطة ترام في مدينة كوتبوص الألمانية بعد أن تعمد السائق دهسها، قبل أن ينزل من سيارته ويُوسعها شتماً، مُطالباً إياها بالعودة إلى بلادها، وفق ما نقلت تقارير ألمانية الأحد.
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