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» أردوغان ينتقد الدعم الأمريكي لميليشيات كردية بسوريا
أردوغان ينتقد الدعم الأمريكي لميليشيات كردية بسوريا
on April 30, 2017
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انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلين أكراد في سوريا.
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