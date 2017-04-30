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» أبو الغيط يصل إلى دبي للمشاركة في أعمال المنتدى الاعلامي العربي كمتحدث رئيسي للمنتدى
أبو الغيط يصل إلى دبي للمشاركة في أعمال المنتدى الاعلامي العربي كمتحدث رئيسي للمنتدى
on April 30, 2017
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وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشر للمنتدى الإعلامي العربي، والذي يعقد يومي ١ و٢ مايو (آيار) الجاري، وذلك تلبية لدعوة من نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
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