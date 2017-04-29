الرئيسية » عاجل » 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5

3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5 on April 29, 2017

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