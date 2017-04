3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5 on April 29, 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.