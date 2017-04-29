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» 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة
#كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5
3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة
#كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5
on April 29, 2017
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3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة
#كفانا_بقى
pic.twitter.com/svbmCmZhU5
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