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3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/svbmCmZhU5

on April 29, 2017 0 Comment

3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام #الفنار باتجاه #عين_سعادة و #حركة_المرور ناشطة في المحلة

#كفانا_بقى pic.twitter.com/svbmCmZhU5

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