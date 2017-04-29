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‏توقيف ٧ سوريين‬⁩ للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في ⁧‫سوريا‬⁩

on April 29, 2017

‏توقيف ٧ سوريين من قبل أمن الدولة في ⁧‫مرجعيون‬⁩ للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في ⁧‫سوريا‬⁩.


‏توقيف ٧ سوريين من قبل أمن الدولة في ⁧‫مرجعيون‬⁩ للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في ⁧‫سوريا‬⁩.

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