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» توقيف ٧ سوريين للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في سوريا
توقيف ٧ سوريين للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في سوريا
on April 29, 2017
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توقيف ٧ سوريين من قبل أمن الدولة في مرجعيون للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في سوريا.
توقيف ٧ سوريين من قبل أمن الدولة في مرجعيون للاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية في سوريا.
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