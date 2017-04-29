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نذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من #جونيه بإتجاه #بيروت اعتبارا من الساعة 23:00 on April 29, 2017

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