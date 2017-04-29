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» ملادينوفيتش الجريئة تنهي عودة شارابوفا في شتوتجارت
ملادينوفيتش الجريئة تنهي عودة شارابوفا في شتوتجارت
on April 29, 2017
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ودعت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا بطولة شتوتجارت للتنس للسيدات اليوم السبت من الدور قبل النهائي في أول مشاركة لها بعد عودتها من إيقاف 15 شهرا بسبب المنشطات بعد هزيمتها أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 3-6 و7-5 و6-4.
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