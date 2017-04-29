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كاتبة تعلق على الأحداث التي تشهدها الجامعات المغربية

on April 29, 2017 0 Comment

شهدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة “فاس” المغربية، أمس الجمعة، مواجهات دامية بين فصيل جماعة العدل والإحسان، التابعة للسلفية الجهادية، التي استعانت بأعضائها من خارج الجامعة مدججين بالأسلحة البيضاء، وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي ذي التوجه اليساري.

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