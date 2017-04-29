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عاجل: انفجارات ⁧‫القنيطرة‬⁩ جنوبي سوريا استهداف سرية تابعة للواء 90‏⁧‫

on April 29, 2017

‏سكاي نيوز: انفجارات في ⁧‫القنيطرة‬⁩ جنوبي سوريا إثر غارات للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت سرية تابعة للواء 90.


‏سكاي نيوز: انفجارات في ⁧‫القنيطرة‬⁩ جنوبي سوريا إثر غارات للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت سرية تابعة للواء 90.

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