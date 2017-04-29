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عاجل‬⁩: مقتل جندي متأثرا بجراحه بانفجار لغم قرب ⁧‫الموصل‬⁩‏⁧‫

on April 29, 2017

‏الجيش ⁧‫الأميركي‬⁩: مقتل جندي متأثرا بجراحه بانفجار لغم قرب ⁧‫الموصل‬⁩‏⁧‫


‏الجيش ⁧‫الأميركي‬⁩: مقتل جندي متأثرا بجراحه بانفجار لغم قرب ⁧‫الموصل‬⁩

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