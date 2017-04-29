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 دوي ⁧‫انفجارت‬⁩ في القنيطرة ‬⁩ و تحليق لمروحيات إسرائيلية‏⁧‫

on April 29, 2017

‏سكاي نيوز: سماع دوي ⁧‫انفجارت‬⁩ في ريف القنيطرة جنوبي ⁧‫سوريا‬⁩ وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية.


‏سكاي نيوز: سماع دوي ⁧‫انفجارت‬⁩ في ريف القنيطرة جنوبي ⁧‫#سوريا‬⁩ وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية

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