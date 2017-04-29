الرئيسية » سوريا, عاجل » دوي ⁧‫انفجارت‬⁩ في القنيطرة ‬⁩ و تحليق لمروحيات إسرائيلية‏⁧‫

دوي ⁧‫انفجارت‬⁩ في القنيطرة ‬⁩ و تحليق لمروحيات إسرائيلية‏⁧‫ on April 29, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net