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» دوي انفجارت في القنيطرة و تحليق لمروحيات إسرائيلية
دوي انفجارت في القنيطرة و تحليق لمروحيات إسرائيلية
on April 29, 2017
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سكاي نيوز: سماع دوي انفجارت في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية.
سكاي نيوز: سماع دوي انفجارت في ريف القنيطرة جنوبي #سوريا وسط تحليق مكثف لمروحيات عسكرية إسرائيلية
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