الرئيسية » عاجل » الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة #كفانا_بقى

الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة #كفانا_بقى on April 29, 2017

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