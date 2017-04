الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة #كفانا_بقى on April 29, 2017

