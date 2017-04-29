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» الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة
#كفانا_بقى
الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة
#كفانا_بقى
on April 29, 2017
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الساعة 19:00 من تاريخه حصل حادث انقلاب مركبة على طريق عام صيدنايا #حلبا نتج عنه جريحين نقلا الى مستشفى اليوسف الطبي للمعالجة
#كفانا_بقى
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