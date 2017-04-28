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» قطع طريق طرابلس مقابل السرايا بالاتجاهين
قطع طريق طرابلس مقابل السرايا بالاتجاهين
on April 28, 2017
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قطع طريق طرابلس مقابل السرايا بالاتجاهين من قبل بعض الاهالي و حركة المرور كثيفة في المحلة.
قطع طريق طرابلس مقابل السرايا بالاتجاهين من قبل بعض الاهالي و حركة المرور كثيفة في المحلة
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