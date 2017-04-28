ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ‏قطع طريق ⁧‫طرابلس‬⁩ مقابل السرايا بالاتجاهين 

‏قطع طريق ⁧‫طرابلس‬⁩ مقابل السرايا بالاتجاهين 

on April 28, 2017

‏قطع طريق ⁧‫طرابلس‬⁩ مقابل السرايا بالاتجاهين من قبل بعض الاهالي و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة.


‏قطع طريق ⁧‫طرابلس‬⁩ مقابل السرايا بالاتجاهين من قبل بعض الاهالي و ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com