ورد الآن
الرئيسية » عاجل » ‏”عاجل”: مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في قصف جوي على مدينة القائم في محافظة الأنبار غرب العراق

‏”عاجل”: مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في قصف جوي على مدينة القائم في محافظة الأنبار غرب العراق

on April 28, 2017

‏”عاجل”: مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في قصف جوي على مدينة القائم في محافظة الأنبار غرب العراق

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com