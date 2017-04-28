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‏”عاجل”: مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في قصف جوي على مدينة القائم في محافظة الأنبار غرب العراق on April 28, 2017

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