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‏زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية ‏⁧‫

on April 28, 2017

‏زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
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‏زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
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