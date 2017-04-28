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زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
on April 28, 2017
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زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل جزر مندناو الفلبينية
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