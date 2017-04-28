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نديم الجميل: بعض الاشخاص والاحزاب يشجعون على الجرائم

on April 28, 2017

النائب نديم الجميل: مسرورون بمسار الجلسة وسرعة المحاكمة ولاسيما ان جلسة المرافعة بعد شهر ونصف الشهر والامر يبيّن جدية المجلس العدلي و نأسف أن يكون هناك بعض الاشخاص والاحزاب الذين يشجعون على الجرائم والاغتيالات السياسي

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