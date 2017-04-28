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» عاجل: غارات أميركية تستهدف مواقع “داعش” بين القائم العراقية والبوكمال السورية
عاجل: غارات أميركية تستهدف مواقع “داعش” بين القائم العراقية والبوكمال السورية
on April 28, 2017
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عاجل: غارات أميركية تستهدف مواقع مفترضة ل”داعش” بين مدينتي القائم العراقية والبوكمال السورية
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