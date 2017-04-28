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عاجل: انزلاق طائرة تابعة لطيران نسما بمطار أبها في السعودية

on April 28, 2017

عاجل: انزلاق طائرة تابعة لطيران نسما بمطار أبها وتجاوزت نهاية المدرج ولا إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة..

عاجل: انزلاق طائرة تابعة لطيران نسما بمطار أبها وتجاوزت نهاية المدرج ولا إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة.

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