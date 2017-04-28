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» ريشا: من المؤسف السماح لمتظاهرين الدفاع عن مجرم
ريشا: من المؤسف السماح لمتظاهرين الدفاع عن مجرم
on April 28, 2017
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باتريك ريشا عبر صوت لبنان:من المؤسف السماح لمتظاهرين الدفاع عن مجرم ونحن نحمّل السلطة السياسية استمرار تظاهرات مماثلة
صرخاتهم تطالب بالعدالة وعن أي عدالة يتكلمون؟ بشير يمثّل وجدانا مسيحيا وشعبا التفّ حوله عند انتخابه
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