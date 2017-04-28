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اجتماع في وزارة الخارجية يضمّ باسيل وحسين الخليل والعريضي وعدوان ونادر الحريري

on April 28, 2017

اجتماع في وزارة الخارجية يضمّ باسيل وحسين الخليل والعريضي وعدوان ونادر الحريري

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