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‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض موقع عسكري جنوب غرب مطار دمشق إلى عدوان إسرائيلي 

on April 27, 2017

‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة

‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة

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