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» سانا: تعرض موقع عسكري جنوب غرب مطار دمشق إلى عدوان إسرائيلي
سانا: تعرض موقع عسكري جنوب غرب مطار دمشق إلى عدوان إسرائيلي
on April 27, 2017
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سانا: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة
سانا: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة
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