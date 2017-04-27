كيروز قدم الى عوده اقتراحه المتعلق بحماية الأطفال والقاصرات من التزويج المبكر on April 27, 2017

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب ايلي كيروز، الذي قال: “قمت بزيارة سيدنا لأقدم له اقتراح القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب والمتعلق بحماية الأطفال والقاصرات من التزويج المبكر، وشرحت له الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ووضعته في جو الاقتراح بالتفصيل”.

اضاف: “الجلسة اقتصرت على هذا الموضوع وكانت أيضا مناسبة حتى أؤكد من جديد أن الزواج الذي هو خيار مصيري واستحقاق مهم جدا في حياتنا، لا يتعلق فقط بالقدرة على الإنجاب إنما يتعلق بمجموعة مقومات إنسانية أهمها النضج الفكري والعقلي والعاطفي والثقافي والحب والحنان والبناء السليم للأسرة”.

وتابع: “نحن جزء من التحرك الحاصل في كل المناطق اللبنانية بما يتعلق بموضوع التفاح. شخصيا اقترحت أن تعوض الحكومة على المزارعين بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل صندوقة تفاح وأنتم تعرفون أن وضع المزارعين تعيس جدا، ونحن قادمون على الموسم الجديد وآثار الموسم السابق لم تنته بعد. نطالب الحكومة بأن تدفع لمزارعي التفاح التعويضات التي نتكلم عنها”.

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب ايلي كيروز، الذي قال: “قمت بزيارة سيدنا لأقدم له اقتراح القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب والمتعلق بحماية الأطفال والقاصرات من التزويج المبكر، وشرحت له الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ووضعته في جو الاقتراح بالتفصيل”.

اضاف: “الجلسة اقتصرت على هذا الموضوع وكانت أيضا مناسبة حتى أؤكد من جديد أن الزواج الذي هو خيار مصيري واستحقاق مهم جدا في حياتنا، لا يتعلق فقط بالقدرة على الإنجاب إنما يتعلق بمجموعة مقومات إنسانية أهمها النضج الفكري والعقلي والعاطفي والثقافي والحب والحنان والبناء السليم للأسرة”.

وتابع: “نحن جزء من التحرك الحاصل في كل المناطق اللبنانية بما يتعلق بموضوع التفاح. شخصيا اقترحت أن تعوض الحكومة على المزارعين بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل صندوقة تفاح وأنتم تعرفون أن وضع المزارعين تعيس جدا، ونحن قادمون على الموسم الجديد وآثار الموسم السابق لم تنته بعد. نطالب الحكومة بأن تدفع لمزارعي التفاح التعويضات التي نتكلم عنها”.

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