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عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد داعش في افغانستان 

on April 27, 2017

عاجل: مقتل جنديين اميركيين في افغانستان ضدخ تنظيم الدولة الاسلامية داعش في افغانستان (البنتاغون) 


عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في افغانستان (البنتاغون)

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