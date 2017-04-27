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» عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد داعش في افغانستان
عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد داعش في افغانستان
on April 27, 2017
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عاجل: مقتل جنديين اميركيين في افغانستان ضدخ تنظيم الدولة الاسلامية داعش في افغانستان (البنتاغون)
عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في افغانستان (البنتاغون)
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