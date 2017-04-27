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» عاجل: قسم مكافحة الإرهاب الفرنسي يفتح تحقيقا في هجوم استهدف رجال شرطة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية
عاجل: قسم مكافحة الإرهاب الفرنسي يفتح تحقيقا في هجوم استهدف رجال شرطة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية
on April 27, 2017
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عاجل: قسم مكافحة الإرهاب الفرنسي يفتح تحقيقا في هجوم استهدف رجال شرطة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية
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