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عاجل: عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب

on April 27, 2017

عاجل.. موقع والا العبري: عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.


عاجل: موقع والا العبري عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في تل أبيب.

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