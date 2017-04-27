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» عاجل: السلطة الفلسطينية أبلغت مسؤولين إسرائيليين توقفها عن تمويل كهرباء غزة
عاجل: السلطة الفلسطينية أبلغت مسؤولين إسرائيليين توقفها عن تمويل كهرباء غزة
on April 27, 2017
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عاجل.. وسائل إعلام إسرائيلية: السلطة الفلسطينية أبلغت مسؤولين إسرائيليين توقفها عن تمويل كهرباء غزة بالكامل
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