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عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة 

on April 27, 2017

عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة المحيطة بالمستشفى.


عاجل: إطلاق نار على مستشفى في ضاحية ببرلين والشرطة تغلق المنطقة المحيطة بالمستشفى.

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