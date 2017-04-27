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» عاجل : إطلاق صاروخ باتجاه طائرة في اسرائيل
عاجل : إطلاق صاروخ باتجاه طائرة في اسرائيل
on April 27, 2017
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عاجل : إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرة مجهولة دخلت أجواء الاسرائيلية.
عاجل : إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرة مجهولة دخلت أجواء الاسرائيلية.
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