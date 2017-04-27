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 سعيد: ‏اذا توحد المسيحيون في وجه سلاح حزب الله كما توحدوا في وجه سلاح سوريا ينقذون لبنان‏

on April 27, 2017

فارس سعيد:عبر تويتر: ‏اذا توحد المسيحيون في وجه سلاح حزب الله كما توحدوا في وجه سلاح سوريا ينقذون لبنان‏سيدة الجبل

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