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الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد

on April 27, 2017

رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد

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