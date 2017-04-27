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» الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد
الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد
on April 27, 2017
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رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد
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