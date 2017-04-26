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‏ا ف ب‬⁩: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ ⁧سوريا

on April 26, 2017

‏ا ف ب: ⁧‫المرصد السوري‬⁩: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ ⁧سوريا

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