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‏ا ف ب‬⁩: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ ⁧سوريا on April 26, 2017

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