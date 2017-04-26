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» ا ف ب: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ سوريا
ا ف ب: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ سوريا
on April 26, 2017
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ا ف ب: المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية والكردية على الحدود الشمالية الشرقية لـ سوريا
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