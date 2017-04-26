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وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية

on April 26, 2017

وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية

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