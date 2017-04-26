الرئيسية » عاجل » وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية

وزير الدفاع التركي يأمل في توقيع اتفاقية تصدير كبيرة في مجال الدفاع مع السعودية on April 26, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net