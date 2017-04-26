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مريض في أوتيل ديو بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت من فئة A+ لعملية عاجلة. للتبرع الإتصال على الرقم 03766853 on April 26, 2017

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