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» مريض في أوتيل ديو بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت من فئة A+ لعملية عاجلة. للتبرع الإتصال على الرقم 03766853
مريض في أوتيل ديو بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت من فئة A+ لعملية عاجلة. للتبرع الإتصال على الرقم 03766853
on April 26, 2017
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مريض في أوتيل ديو بحاجة ماسة الى دم وبلاكيت من فئة A+ لعملية عاجلة. للتبرع الإتصال على الرقم 03766853
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