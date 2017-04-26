الرئيسية » عاجل » عاجل: 15 قتيلا من القوات العراقية في تفجيرات ومعارك غربي محافظة الأنبار

عاجل: 15 قتيلا من القوات العراقية في تفجيرات ومعارك غربي محافظة الأنبار on April 26, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net