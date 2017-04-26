الرئيسية
» عاجل
» عاجل من تركيا: اعتقال 800 شخص في عمليات ضد شبكة فتح الله جولن
عاجل من تركيا: اعتقال 800 شخص في عمليات ضد شبكة فتح الله جولن
on April 26, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل من تركيا.. وسائل إعلام تركية: اعتقال أكثر من 800 شخص في 54 إقليما في عمليات ضد شبكة فتح الله جولن
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net