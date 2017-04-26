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عاجل من تركيا: إقالة 9 آلاف و103 أشخاص من جهاز الشرطة بسبب انتمائهم لتنظيم غولن

on April 26, 2017

عاجل من تركيا: إقالة 9 آلاف و103 أشخاص من جهاز الشرطة بسبب انتمائهم لتنظيم غولن

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