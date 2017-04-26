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» عاجل: تأهيل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية اللبناتية
عاجل: تأهيل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية اللبناتية
on April 26, 2017
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CNBC.. عاجل: لبنان يؤهل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية
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