ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل: تأهيل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية اللبناتية

عاجل: تأهيل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية اللبناتية

on April 26, 2017

CNBC.. عاجل: لبنان يؤهل أو.ان.جي.سي فيديش الهندية للمنافسة كمشغل لمناطق التنقيب البحرية 

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com